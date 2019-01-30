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НАПК начало полную проверку деклараций 84 нардепов Украины

НАПК начало полную проверку деклараций 84 нардепов Украины

Киев  •  УНН

 • 7685 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. На сегодняшнем на внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции принято решение о начале проведения полных проверок 160-ти деклараций чиновников, в том числе 84 народных депутатов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Назка.

Отмечается, декларации для проверки избраны Системой автоматизированного контроля по сумме набранных в каждой декларации баллов.

Также среди деклараций, проверки которых начато, декларации 38 судей, руководителей ведомств и их заместителей, должностных лиц ГФС, глав государственных администраций и городских советов.

"Национальное агентство проверит декларации на достоверность указанных в них сведений, точность оценки задекларированных активов, на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения", - говорится в сообщении.

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Принятое решение позволит Национальному агентству продолжить выполнение взятых обязательств в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом, ратифицированного Законом Украины от 08.11.2018 № 2613-VIII.

Как сообщалось, система автоматизированного контроля деклараций распределяет все декларации по сумме набранных баллов по установленным критериям - от наивысшего значения до самого низкого. Решение о начале проверок принимаются с учетом значения суммы баллов, начиная с деклараций, которые получили наибольшее значение.

Ранее УНН сообщал, доступ к реестру деклараций ограничат.

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