НАПК начало полную проверку деклараций 84 нардепов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. На сегодняшнем на внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции принято решение о начале проведения полных проверок 160-ти деклараций чиновников, в том числе 84 народных депутатов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Назка.
Отмечается, декларации для проверки избраны Системой автоматизированного контроля по сумме набранных в каждой декларации баллов.
Также среди деклараций, проверки которых начато, декларации 38 судей, руководителей ведомств и их заместителей, должностных лиц ГФС, глав государственных администраций и городских советов.
"Национальное агентство проверит декларации на достоверность указанных в них сведений, точность оценки задекларированных активов, на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения", - говорится в сообщении.
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Принятое решение позволит Национальному агентству продолжить выполнение взятых обязательств в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом, ратифицированного Законом Украины от 08.11.2018 № 2613-VIII.
Как сообщалось, система автоматизированного контроля деклараций распределяет все декларации по сумме набранных баллов по установленным критериям - от наивысшего значения до самого низкого. Решение о начале проверок принимаются с учетом значения суммы баллов, начиная с деклараций, которые получили наибольшее значение.
Ранее УНН сообщал, доступ к реестру деклараций ограничат.