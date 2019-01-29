Доступ до реєстру декларацій обмежать
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, буде обмежено протягом години у вівторок, 29 січня, через технічні роботи. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національного агентства з питань запобігання корупції.
"До уваги суб'єктів декларування! У зв'язку з проведенням технічних робіт доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, буде частково обмежено 29 січня 2019 року з 17:00 до 18:00", - йдеться у повідомленні.
Додамо, інформаційно-телекомунікаційну систему "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" прийнято в експлуатацію з 1 вересня 2016 року та забезпечено її функціонування.
Нагадаємо, у НАЗК 14 січня повідомили, що виконали свою частину плану запуску автоматичної перевірки декларацій.