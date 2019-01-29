Доступ до реєстру декларацій обмежать

КИЇВ. 29 січня. УНН. Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, буде обмежено протягом години у вівторок, 29 січня, через технічні роботи. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національного агентства з питань запобігання корупції.