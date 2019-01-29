Доступ к реестру деклараций ограничат
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет ограничено в течение часа во вторник, 29 января, мз-за технических работ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
"Вниманию субъектов декларирования! В связи с проведением технических работ доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет частично ограничен 29 января 2019 года с 17:00 до 18:00", - говорится в сообщении.
Добавим, информационно-телекоммуникационную систему "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" приняли в эксплуатацию с 1 сентября 2016 года и обеспечили ее функционирование.
Напомним, в НАПК 14 января сообщили, что выполнили свою часть плана запуска автоматической проверки деклараций.