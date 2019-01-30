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НАЗК розпочало повну перевірку декларацій 84 нардепів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. На сьогоднішньому на позачерговому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції прийнято рішення про початок проведення повних перевірок 160-ти декларацій посадовців, у тому числі 84 народних депутатів України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

Зазначається, декларації для перевірки обрано Системою автоматизованого контролю за сумою набраних кожною декларацією балів.

Також серед декларацій, перевірки яких розпочато, декларації 38 суддів, керівників відомств та їх заступників, посадовців ДФС, голів державних адміністрацій та міських рад.

“Національне агентство перевірить декларації на достовірність вказаних у них відомостей, точність оцінки задекларованих активів, на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Доступ до реєстру декларацій обмежать

Прийняте рішення дозволить Національному агентству продовжити виконання взятих зобов’язань відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікованого Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

Як повідомлялося, система автоматизованого контролю декларацій розподіляє всі декларації за сумою набраних балів за встановленими критеріями — від найвищого значення до найнижчого. Рішення про початки перевірок приймаються з урахуванням значення суми балів, починаючи з декларацій, які отримали найбільше значення.

Раніше УНН повідомляв, доступ до реєстру декларацій обмежать.

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