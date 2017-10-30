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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27102 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91691 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147034 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113014 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114285 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111148 просмотра

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НАПК проведет полную проверку э-деклараций еще пяти чиновников

НАПК проведет полную проверку э-деклараций еще пяти чиновников

Киев  •  УНН

 • 8708 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще пяти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 5 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических и юридических лиц, государственных органов, в письмах, обращениях или жалобах, по сообщениям средств массовой информации, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, касающихся конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждения, что могут быть проверены.

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"Субъекты декларирования, по которым начнут проверку: Воронина Наталья Викторовна, заместитель начальника Волновахского районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Донецкой области, 2015 и 2016 годы; Гончаров Петр Степанович, депутат Александровского поселкового совета Донецкой области, за 2016 год; Клочко Сергей Леонтьевич, первый заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Уманского горсовета Черкасской области, за 2016 год; Петренко Николай Николаевич, помощник-консультант народного депутата Украины, за 2016 год; Стоянов Иван Васильевич, депутат Дмитровского сельсовета Татарбунарского района Одесской области, за 2016 год", - сообщили в НАПК.

Проверка указанных деклараций продлится 60 календарных дней и будет начата на следующий день за днем ​​принятия соответствующего решения.

Кроме того, Национальное агентство приняло решение о продлении на 30 календарных дней срока полной проверки деклараций 14-ти субъектов декларирования.

Напомним, ранее НАПК начало полную проверку э-деклараций еще 22 человек.

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