НАПК проведет полную проверку э-деклараций еще пяти чиновников

"Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 5 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических и юридических лиц, государственных органов, в письмах, обращениях или жалобах, по сообщениям средств массовой информации, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, касающихся конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждения, что могут быть проверены.

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"Субъекты декларирования, по которым начнут проверку: Воронина Наталья Викторовна, заместитель начальника Волновахского районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Донецкой области, 2015 и 2016 годы; Гончаров Петр Степанович, депутат Александровского поселкового совета Донецкой области, за 2016 год; Клочко Сергей Леонтьевич, первый заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Уманского горсовета Черкасской области, за 2016 год; Петренко Николай Николаевич, помощник-консультант народного депутата Украины, за 2016 год; Стоянов Иван Васильевич, депутат Дмитровского сельсовета Татарбунарского района Одесской области, за 2016 год", - сообщили в НАПК.

Проверка указанных деклараций продлится 60 календарных дней и будет начата на следующий день за днем ​​принятия соответствующего решения.

Кроме того, Национальное агентство приняло решение о продлении на 30 календарных дней срока полной проверки деклараций 14-ти субъектов декларирования.

Напомним, ранее НАПК начало полную проверку э-деклараций еще 22 человек.