НАЗК проведе повну перевірку е-декларацій ще п'яти посадовців

"Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій ще 5 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, отриманою від фізичних та юридичних осіб, державних органів, у листах, зверненнях чи скаргах, з повідомлень засобів масової інформації, у яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, які стосувались конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК перевірить е-декларації нардепів Бурбака і Полякова

"Суб’єкти декларування, щодо яких розпочнуть перевірку: Вороніна Наталія Вікторівна, заступник начальника Волноваського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, за 2015 та 2016 роки; Гончаров Петро Степанович, депутат Олександрівської селищної ради Донецької області, за 2016 рік; Клочко Сергій Леонтійович, перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Уманської міськради Черкаської області, за 2016 рік; Петренко Микола Миколайович, помічник-консультант народного депутата України, за 2016 рік; Стоянов Іван Васильович, депутат Дмитрівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області, за 2016 рік", - повідомили у НАЗК.

Перевірка зазначених декларацій триватиме 60 календарних днів та буде розпочата наступного дня за днем прийняття відповідного рішення.

Крім того, Національне агентство прийняло рішення про продовження на 30 календарних днів строку повної перевірки декларацій 14-ти суб’єктів декларування.

Нагадаємо, раніше НАЗК розпочало повну перевірку е-декларацій ще 22 осіб.