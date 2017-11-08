НАПК проверило декларации распорядителя ФГВФЛ

Как отмечается в информации НАПК, проверка была назначена 16 июня этого года. Однако, три месяца спустя, 21 августа, Нацагентство продлило срок проверки декларации К.Ворушилина за 2016 год.

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В агентстве отметили, что полная проверка декларации К.Ворушилина за 2016 год продолжалась 90 календарных дней.

"По состоянию на 20.10.2017 года осуществляются мероприятия по подготовке к рассмотрению на заседании Национального агентства проекта решения о результатах осуществления полной проверки декларации по 2016 году, представленной Ворушилинім К.М.", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что директор-распорядитель ФГВФЛ приобрел в начале 2017 года новый дом в Вышгородском районе Киевской области. Однако, информацию о существенных изменениях в имущественном состоянии в своей декларации не отразил, хотя должен был это сделать в 10-дневный срок.

"Согласно части второй статьи 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно: получение им дохода, приобретение имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, указанный субъект в десятидневный срок с момента получения дохода или приобретение имущества обязан письменно уведомить об этом Национальное агентство", - пояснили в НАПК.

Кроме того, в декларации не отражен зарегистрированный на К.Ворушилина дом в Конча-Заспе.