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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50456 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117445 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103535 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106297 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105252 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 102182 просмотра

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НАПК проверило декларации распорядителя ФГВФЛ

НАПК проверило декларации распорядителя ФГВФЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции провело полную проверку деклараций директора Фонда гарантирования вкладов физлиц Константина Ворушилина 2015 и 2016 Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе НАПК.

Как отмечается в информации НАПК, проверка была назначена 16 июня этого года. Однако, три месяца спустя, 21 августа, Нацагентство продлило срок проверки декларации К.Ворушилина за 2016 год.

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В агентстве отметили, что полная проверка декларации К.Ворушилина за 2016 год продолжалась 90 календарных дней.

"По состоянию на 20.10.2017 года осуществляются мероприятия по подготовке к рассмотрению на заседании Национального агентства проекта решения о результатах осуществления полной проверки декларации по 2016 году, представленной Ворушилинім К.М.", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что директор-распорядитель ФГВФЛ приобрел в начале 2017 года новый дом в Вышгородском районе Киевской области. Однако, информацию о существенных изменениях в имущественном состоянии в своей декларации не отразил, хотя должен был это сделать в 10-дневный срок.

"Согласно части второй статьи 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно: получение им дохода, приобретение имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, указанный субъект в десятидневный срок с момента получения дохода или приобретение имущества обязан письменно уведомить об этом Национальное агентство", - пояснили в НАПК.

Кроме того, в декларации не отражен зарегистрированный на К.Ворушилина дом в Конча-Заспе.

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