НАЗК перевірило декларації розпорядника ФГВФО

Як зазначається в інформації НАЗК, перевірка була призначена 16 червня цього року. Проте, три місяцями по тому, 21 серпня, Нацагентство продовжило термін перевірки декларації К.Ворушиліна за 2016 рік.

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У агентстві зазначили, що повна перевірка декларації К.Ворушиліна за 2016 рік тривала 90 календарних днів.

"Станом на 20.10.2017 здійснюються заходи щодо підготовки до розгляду на засіданні Національного агентства проекту рішення про результати здійснення повної перевірки декларації за 2016 рік, поданої Ворушиліним К.М.", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що директор-розпорядник ФГВФО придбав на початку 2017 року новий будинок у Вишгородському районі Київщини. Проте, інформацію про суттєві зміни у майновому стані в своїй декларації не відобразив, хоч мав це зробити в 10-денний термін.

"Згідно з частиною другої статті 52 Закону України "Про запобігання корупції" у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме: отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство", - пояснили у НАЗК.

Крім того, у декларації не відображено зареєстрований на К.Ворушиліна будинок у Конча-Заспі.