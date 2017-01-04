НАПК передало в НАБУ документы по факту непредставления электронной декларации судьей Апелляционного суда Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины материалы относительно возможного совершения судьей Апелляционного суда Днепропетровской области уголовного правонарушения в связи с отсутствием ее декларации за 2015 год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Сообщается, что указанные материалы направлены для принятия решения в соответствии со статьей 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины и внесения данных в Единый реестр досудебных расследований.
Отмечается, что в соответствии с законодательством, НАПК, письмом от 23.11.2016 г. № 53-05/5863, сообщало судье Апелляционного суда Днепропетровской области о необходимости подать декларацию в Единый государственный реестр деклараций. Но по состоянию на 01.01.2017 г. указанная декларация в Едином государственном реестре деклараций отсутствует.
Необходимые материалы были подготовлены Департаментом финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Как сообщал УНН, НАПК пригласило шесть нардепов предоставить объяснения относительно несвоевременной подачи электронной декларации.