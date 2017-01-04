НАЗК передає до НАБУ документи стосовно факту неподання е-декларації суддею Апеляційного суду Дніпропетровської області

Повідомляється, що зазначені матеріали направлені для прийняття рішення відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України та внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначається, що відповідно до законодавства, НАЗК, листом від 23.11.2016 № 53-05/5863, повідомляло суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області про необхідність подати декларацію до Єдиного державного реєстру декларацій. Але станом на 01.01.2017 зазначена декларація у Єдиному державному реєстрі декларації відсутня.

Необхідні матеріали були підготовані Департаментом фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як повідомляв УНН, НАЗК запросило шістьох нардепів надати пояснення щодо несвоєчасної подачі е-декларацій.