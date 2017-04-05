НАПК передала в Кабмин доклад по реализации задач антикоррупционной политики - Н.Корчак
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции подготовило Национальный доклад по реализации задач антикоррупционной политики и направило его в правительство. Об этом, выступая с трибуны парламента, заявила председатель НАПК Наталья Корчак, передает корреспондент УНН.
Она напомнила, что подготовка этого доклада предусматривается законодательством Украины.
"Мы подготовили и передали проект Национального доклада в Кабинет министров и надеется, что до 15 апреля он будет передан в парламент", - отметила глава НАПК.