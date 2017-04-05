НАПК передала в Кабмин доклад по реализации задач антикоррупционной политики - Н.Корчак

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53129 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105364 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162264 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119256 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118224 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113484 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104907 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107242 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155282 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК передала в Кабмин доклад по реализации задач антикоррупционной политики - Н.Корчак

НАПК передала в Кабмин доклад по реализации задач антикоррупционной политики - Н.Корчак

Киев  •  УНН

 • 12168 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции подготовило Национальный доклад по реализации задач антикоррупционной политики и направило его в правительство. Об этом, выступая с трибуны парламента, заявила председатель НАПК Наталья Корчак, передает корреспондент УНН.

Она напомнила, что подготовка этого доклада предусматривается законодательством Украины.

"Мы подготовили и передали проект Национального доклада в Кабинет министров и надеется, что до 15 апреля он будет передан в парламент", - отметила глава НАПК.

Напомним, Н.Корчак пришла в парламент отчитаться о работе.

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