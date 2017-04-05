НАПК передала в Кабмин доклад по реализации задач антикоррупционной политики - Н.Корчак

Она напомнила, что подготовка этого доклада предусматривается законодательством Украины.

"Мы подготовили и передали проект Национального доклада в Кабинет министров и надеется, что до 15 апреля он будет передан в парламент", - отметила глава НАПК.

Напомним, Н.Корчак пришла в парламент отчитаться о работе.