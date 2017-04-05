НАЗК передала до Кабміну доповідь щодо реалізації завдань антикорупційної політики - Н.Корчак
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало Національну доповідь щодо реалізації завдань антикорупційної політики та спрямувала його до уряду. Про це, виступаючи з трибуни парламенту, заявила голова НАЗК Наталія Корчак, передає кореспондент УНН.
Вона нагадала, що підготовка цієї доповіді передбачається законодавством України.
"Ми підготували та передали проект Національної доповіді до Кабінету міністрів і сподівається, що до 15 квітня його буде передано до парламенту", - зазначила очільник НАЗК.
Нагадаємо, Н.Корчак прийшла до парламенту прозвітувати про роботу.