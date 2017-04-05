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НАЗК передала до Кабміну доповідь щодо реалізації завдань антикорупційної політики - Н.Корчак

Київ • УНН

 • 12172 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало Національну доповідь щодо реалізації завдань антикорупційної політики та спрямувала його до уряду. Про це, виступаючи з трибуни парламенту, заявила голова НАЗК Наталія Корчак, передає кореспондент УНН.

Вона нагадала, що підготовка цієї доповіді передбачається законодавством України.

"Ми підготували та передали проект Національної доповіді до Кабінету міністрів і сподівається, що до 15 квітня його буде передано до парламенту", - зазначила очільник НАЗК.

Нагадаємо, Н.Корчак прийшла до парламенту прозвітувати про роботу.

Українські Національні Новини

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