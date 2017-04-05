НАЗК передала до Кабміну доповідь щодо реалізації завдань антикорупційної політики - Н.Корчак

Вона нагадала, що підготовка цієї доповіді передбачається законодавством України.

"Ми підготували та передали проект Національної доповіді до Кабінету міністрів і сподівається, що до 15 квітня його буде передано до парламенту", - зазначила очільник НАЗК.

Нагадаємо, Н.Корчак прийшла до парламенту прозвітувати про роботу.