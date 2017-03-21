НАПК получило 257 отчетов политических партий за 4 квартал 2016

"Национальное агентство получило 257 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за четвертый квартал 2016 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Назка утвердило первые выводы по отчетам политических партий за четвертый квартал 2016 года.

На заседании Национального агентства был утвержден 81 заключение по отчетам политических партий.

Выводы будут обнародованы на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в течение пяти дней со дня принятия решения. Среди выводов, которые будут обнародованы, выводы по результатам анализа отчетов таких политических партий, как "Авто-майдан", "Блок Дарта Вейдера",“Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка” “Справедливість”, “Социал-демократическая парітя Украини” и другие.

Напомним, что НАПК направило в суд протокол на чиновника из Фонда госимущества.