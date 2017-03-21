НАЗК отримало 257 звітів політичних партій за 4 квартал 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції отримало 257 звітів політичних партій за четвертий квартал 2016 року. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.
“Національне агентство отримало 257 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за четвертий квартал 2016 року”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, НАЗК затвердило перші висновки за звітами політичних партій за четвертий квартал 2016 року.
На засіданні Національного агентства було затверджено 81 висновок за звітами політичних партій.
Висновки будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції протягом п’яти днів з дня прийняття рішення. Серед висновків, які будуть оприлюднені, висновки за результатами аналізу звітів таких політичних партій, як “Авто-майдан”, “Блок Дарта Вейдера”, “Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка” “Справедливість”, “Соціал-демократична парітя України” та інші.
Нагадаємо, що НАЗК направило до суду протокол на чиновника з Фонду держмайна.