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НАПК не выявило нарушений в декларации Новинского

Киев • УНН

 • 13527 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции не выявило нарушений в декларации народного депутата Вадима Новинского за 2020 год. Об этом говорится в справке о результатах проведенной проверки от 13 октября № 664/21, размещенной на сайте ведомства.

НАПК не выявило нарушений в декларации Новинского

Согласно документу, по итогам проверки установлено полное соответствие задекларированных активов имеющимся у агентства данным. В ходе проверки у народного депутата не выявлено конфликта интересов, признаков незаконного обогащения, а также необоснованности происхождения активов.

Выявлены лишь незначительные расхождения данных на сумму чуть более 20 тыс. грн, в результате описок, что не является административным или уголовным правонарушением.

Полная проверка проводилась НАПК в период с июня по октябрь текущего года.

Вадим Новинский является внефракционным народным депутатом. Избран по одномандатному округу № 57 (Мариуполь). Нардеп является бенефициаром инвестиционной компании Smart Holding и входит в десятку богатейших людей Украины по версии Forbes.

Как сообщает сайт НАПК, агентство за 9 месяцев текущего года провело полную проверку 606 деклараций публичных служащих. В ходе проверок выявлены недостоверные сведения в декларациях на сумму свыше 370 млн грн. В 25 декларациях выявлены признаки уголовного правонарушения, а у трех декларантов — не установлены законные источники происхождения имущества и средств на сумму 1,1 млн грн.

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