Наивысшую меру за убийство железной арматурой получил работник культуры

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Апелляционный суд Хмельницкой области назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы работнику учреждения культуры г.Староконстантинов, который в июне 2017 года с особенной жестокостью совершил убийство женщины, которая выполняла обязанности библиотекаря. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области, передает УНН.

“Стороной обвинения в суде полностью доказана виновность указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство, совершенное с особой жестокостью)”, - заявил начальник отдела прокуратуры области Сергей Наконечный.

Таким образом, государственным обвинением, которое осуществляли работники отраслевого отдела прокуратуры области, в суде доказана вина жителя Староконстантиновского района, убившего односельчанку.

Как отмечается, конфликт между художественным руководителем сельского дома культуры и библиотекарем был длительным. Во время споров, возникших на почве личных неприязненных отношений, мужчина неоднократно угрожал “своему оппоненту” физической расправой.

В июне 2017 года, намереваясь убить человека, он взял кусок металла и пришел на рабочее место потерпевшей. Когда библиотекарь вышла из своего кабинета, злоумышленник силой затолкал ее в подсобное помещение и, действуя с особой жестокостью, начал наносить ей многочисленные удары в голову. Женщина пыталась убежать и, спасая свою жизнь, прикрывала голову руками, однако обидчик продолжал наносить удары до тех пор, пока она не умерла.

Понимая последствия совершенного и пытаясь избежать ответственности, мужчина забрал орудие преступления и скрылся с места происшествия, однако в тот же день был задержан работниками полиции.

Напомним, двух участников жестокого убийства в Хмельницкой области приговорили к пожизненному заключению.

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