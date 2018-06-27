Найвищу міру за вбивство залізною арматурою отримав працівник культури
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Апеляційній суд Хмельницької області призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі працівнику закладу культури м.Старокостянтинів, який у червні 2017 року з особливою жорстокістю вчинив убивство жінки, що виконувала обов'язки бібліотекаря. Про це повідомила прес-служба прокуратури Хмельницької області, передає УНН.
“Стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство, вчинене з особливою жорстокістю)”, — заявив начальник відділу прокуратури області Сергій Наконечний.
Таким чином, державним обвинуваченням, яке здійснювали працівники галузевого відділу прокуратури області, у суді доведено вину мешканця Старокостянтинівського району, який вбив односельчанку.
Як зазначається, конфлікт між художнім керівником сільського будинку культури та бібліотекарем був тривалим. Під час суперечок, які виникали на ґрунті особистих неприязних відносин, чоловік неодноразово погрожував “своєму опоненту” фізичною розправою.
У червні 2017 року, маючи намір вбити людину, він взяв шматок металу та прийшов на робоче місце потерпілої. Коли бібліотекар вийшла зі свого кабінету, зловмисник силоміць заштовхав її до підсобного приміщення та, діючи з особливою жорстокістю, почав наносити їй численні удари в голову. Жінка намагалась втекти та, рятуючи своє життя, прикривала голову руками, однак кривдник продовжував наносити удари доти, доки вона не померла.
Розуміючи наслідки скоєного та намагаючись уникнути відповідальності, чоловік забрав знаряддя злочину та втік з місця події, однак того ж дня був затриманий працівниками поліції.
Нагадаємо, двох учасників жорстокого вбивства у Хмельницькій області засудили до довічного ув'язнення.