Самый высокий уровень поддержки с 2014 года: 62% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО

Детали

По результатам опроса, проведенного 16-17 февраля 2022 года, 62% поддерживают вступление Украины в НАТО. Негативно относятся к этой инициативе 30%. За последние два месяца уровень поддержки вступления в Североатлантический альянс вырос (в конце 2021 года вступление поддерживали 55-58% опрошенных). За историю наблюдений с 2014 года - это самый высокий показатель положительного восприятия интеграции Украины в НАТО.

Добавим

Вступление в Евросоюз поддерживают 68%, не поддерживают - 24%. Как и в отношении НАТО, уровень поддержки вступления в ЕС за последние два месяца вырос и достиг самого высокого за историю исследований с 2013 года показателя.

Справка

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1722 респондента. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%. Сроки проведения: 16-17 февраля 2022 г.