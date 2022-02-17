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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Найвищий рівень підтримки з 2014 року: 62% українців підтримують вступ України до НАТО

Найвищий рівень підтримки з 2014 року: 62% українців підтримують вступ України до НАТО

Київ • УНН

 • 20923 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Вступ України до НАТО підтримують 62% опитаних українців. За історію спостережень з 2014 року – це найвищий показник позитивного сприйняття інтеграції України до НАТО, передає УНН із посиланням на дані соцгрупи "Рейтинг".

Деталі

За результатами опитування, проведеного 16-17 лютого 2022 року, 62% підтримують вступ України до НАТО. Негативно ставляться до цієї ініціативи 30%. За останні два місяці рівень підтримки вступу до Північноатлантичного Альянсу зріс (наприкінці 2021 року вступ підтримували 55-58% опитаних). За історію спостережень з 2014 року – це найвищий показник позитивного сприйняття інтеграції України до НАТО.

Додамо

Вступ до Євросоюзу підтримують 68%, не підтримують – 24%. Як і щодо НАТО, рівень підтримки вступу до ЄС за останні два місяці зріс і досяг найвищого за історію досліджень з 2013 року показника.

Довідка

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1722 респонденти. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Терміни проведення: 16-17 лютого 2022 р.

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