Страшнее всего было круглосуточно слышать, как пытают других: эксклюзивный репортаж из деоккупированного Херсона

ukru
19:57 • 41669 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 70805 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 95639 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 131202 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134082 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110906 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104810 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91257 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111124 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136413 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 97235 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 28876 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 42831 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 37920 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 26391 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 230933 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261395 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199057 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204372 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239654 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 41669 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 97286 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117540 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119993 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127433 просмотра
Актуальное
Страшнее всего было круглосуточно слышать, как пытают других: эксклюзивный репортаж из деоккупированного Херсона

Страшнее всего было круглосуточно слышать, как пытают других: эксклюзивный репортаж из деоккупированного Херсона

Киев • УНН

 • 620637 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В пятницу, 11 ноября, благодаря героическим усилиям украинских воинов, Херсон наконец-то освободили от оккупантов. Пять дней спустя херсонцы продолжают выходить на площади города, завернутые в украинские флаги. Наряду с радостью в городе ощущается скорбь – к деоккупации, к сожалению, дожили не все. Команда УНН собрала для вас материал о местах, где совершались самые страшные преступления против человечности и украинской нации.

Детали

С первых дней освобождения в городе работают правоохранительные органы, документирующие каждое преступление над украинцами. «Очаги боли» сейчас находят по всей деоккупированной Херсонщине.

Сейчас в прокуратуре отчитались по меньшей мере о семи застенках, где украинцев допрашивали, избивали и убивали. Враг зверски относился к заключенным, пытал херсонцев металлическими трубками, палками, электрическим током.

«Бывало, заключенных выпускали и гнали на минные поля. Были случаи, установленные нами, когда человек возвращался с подобного места и умирал дома, поскольку был сильно избит. Ужас такой есть по всей области» - рассказал руководитель Херсонской областной прокуратуры Владимир Калюга.

Сейчас на деоккупированной части области работники прокуратуры ежесуточно фиксируют до 70 военных преступлений, в общей сложности известно о около 5000 случаев таких зверств.

Правоохранители говорят, во время содержания в изоляторах временного содержания (ИВС) оккупанты применяли к пленным украинцам как физические, так и психологические пытки.

УНН удалось побывать в одном из ИВС города Херсона. В мирное время здесь удерживались опасные преступники и подозреваемые, после оккупации – все граждане, обвиняемые в сотрудничестве со спецслужбами и разведывательными органами Украины. Россияне требовали признавать планы реализации движения сопротивления. Заключенных заставляли признаваться в том, что они вроде бы способствуют ВСУ, или требовали связаться с родными, если те находятся на службе.

Херсонцев ежедневно пытались сломать, удерживая в бесчеловечных условиях: исключительно поодиночке, заключенным не давали спать, ходить в туалет и принимать душ.

О «щедром» российском угощении едой вспоминает Максим, которого продержали в ИВС около трех недель: «Был пакетик с кашей, кстати, отечественного производства, пожалуй, где-то нашли в городе. Это было 300 г еды в сутки. Позже это был пакетик на 2-3 суток».

Пленные вспоминают те дни с дрожью в голосе: любой момент в камере мог стать последним в жизни. Из-за постоянных пыток крики раздавались и раздавались…

«Страшнее всего было круглосуточно слышать, как пытают других. Это были страшные крики. Лично для меня это было самое страшное», – вспоминает Максим.

Мужчина рассказал и о том, что российская пропаганда работала даже в закрытых на семь замков камерах.

Враг рассказывал, что Украину “сдали”, что Киев уже российский, а запад страны якобы отдали Польше. Пленные украинцы не верили этому, ведь каждый день слышали за окном гул артиллерийских боев, а значит, ВСУ давали достойный бой оккупанту. Враг пытался завербовать херсонцев, заставляя на память изучить гимн рф, а затем петь его ежедневно по несколько раз.

«Психологически люди были подавлены, но … не покорены. Говорю об этом ответственно. Они продолжали сопротивляться», - вспоминает освобожденный из ИВС Максим.

Херсон пробыл в оккупации 256 дней – все это время враг пытался сломить дух украинцев, оказавшихся в заложниках страны-террориста. Горожане под угрозой смерти выходили на митинги, голыми руками останавливали вражеские колонны, партизаны в подполье готовили облавы на коллаборантов.

Оккупанты запугивали, подкупали, убивали, но от этого Херсон ни на миг не перестал быть украинским, а херсонцы не переставали быть украинцами. К сожалению, часть нашей территории до сих пор под контролем оккупанта. К счастью, Херсон показал пример, заверил украинцев, которые сейчас в оккупации – это недолго. Все будет Украина!

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы