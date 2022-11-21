Страшнее всего было круглосуточно слышать, как пытают других: эксклюзивный репортаж из деоккупированного Херсона

Детали

С первых дней освобождения в городе работают правоохранительные органы, документирующие каждое преступление над украинцами. «Очаги боли» сейчас находят по всей деоккупированной Херсонщине.

Сейчас в прокуратуре отчитались по меньшей мере о семи застенках, где украинцев допрашивали, избивали и убивали. Враг зверски относился к заключенным, пытал херсонцев металлическими трубками, палками, электрическим током.

«Бывало, заключенных выпускали и гнали на минные поля. Были случаи, установленные нами, когда человек возвращался с подобного места и умирал дома, поскольку был сильно избит. Ужас такой есть по всей области» - рассказал руководитель Херсонской областной прокуратуры Владимир Калюга.

Сейчас на деоккупированной части области работники прокуратуры ежесуточно фиксируют до 70 военных преступлений, в общей сложности известно о около 5000 случаев таких зверств.

Правоохранители говорят, во время содержания в изоляторах временного содержания (ИВС) оккупанты применяли к пленным украинцам как физические, так и психологические пытки.

УНН удалось побывать в одном из ИВС города Херсона. В мирное время здесь удерживались опасные преступники и подозреваемые, после оккупации – все граждане, обвиняемые в сотрудничестве со спецслужбами и разведывательными органами Украины. Россияне требовали признавать планы реализации движения сопротивления. Заключенных заставляли признаваться в том, что они вроде бы способствуют ВСУ, или требовали связаться с родными, если те находятся на службе.

Херсонцев ежедневно пытались сломать, удерживая в бесчеловечных условиях: исключительно поодиночке, заключенным не давали спать, ходить в туалет и принимать душ.

О «щедром» российском угощении едой вспоминает Максим, которого продержали в ИВС около трех недель: «Был пакетик с кашей, кстати, отечественного производства, пожалуй, где-то нашли в городе. Это было 300 г еды в сутки. Позже это был пакетик на 2-3 суток».

Пленные вспоминают те дни с дрожью в голосе: любой момент в камере мог стать последним в жизни. Из-за постоянных пыток крики раздавались и раздавались…

«Страшнее всего было круглосуточно слышать, как пытают других. Это были страшные крики. Лично для меня это было самое страшное», – вспоминает Максим.

Мужчина рассказал и о том, что российская пропаганда работала даже в закрытых на семь замков камерах.

Враг рассказывал, что Украину “сдали”, что Киев уже российский, а запад страны якобы отдали Польше. Пленные украинцы не верили этому, ведь каждый день слышали за окном гул артиллерийских боев, а значит, ВСУ давали достойный бой оккупанту. Враг пытался завербовать херсонцев, заставляя на память изучить гимн рф, а затем петь его ежедневно по несколько раз.

«Психологически люди были подавлены, но … не покорены. Говорю об этом ответственно. Они продолжали сопротивляться», - вспоминает освобожденный из ИВС Максим.

Херсон пробыл в оккупации 256 дней – все это время враг пытался сломить дух украинцев, оказавшихся в заложниках страны-террориста. Горожане под угрозой смерти выходили на митинги, голыми руками останавливали вражеские колонны, партизаны в подполье готовили облавы на коллаборантов.

Оккупанты запугивали, подкупали, убивали, но от этого Херсон ни на миг не перестал быть украинским, а херсонцы не переставали быть украинцами. К сожалению, часть нашей территории до сих пор под контролем оккупанта. К счастью, Херсон показал пример, заверил украинцев, которые сейчас в оккупации – это недолго. Все будет Украина!