Самой старой акуле на планете - более 500 лет

“Гренландская акула составляет важную часть арктических морей, она растет медленно и достигает 500 сантиметров в общей длине. А это может свидетельствовать о том, что пойманная самая большая акула, которая составляет примерно 502 см, может иметь не менее 512 лет”, — заявил профессор университета Копенгагена Юлиус Нильсен.

Стоит отметить, что до сих пор считалось, что наибольшая продолжительность жизни на Земле (из позвоночных животных) — в гренландских китов. Они доживают до 210 лет.

После исследования акулу отпустили назад в море.

Также Нильсен добавил, что результаты показывают, что гренландская акула является долгожителем среди позвоночных животных и они обеспокоены за сохранение этого вида.

Как сообщал УНН, одесских кошек официально признали частью экосистемы города.