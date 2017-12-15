Самой старой акуле на планете - более 500 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Самой старой акуле на планете, пойманной датскими морскими зоологами у берегов Гренландии, примерно 512 лет, передает УНН со ссылкой на Science.
“Гренландская акула составляет важную часть арктических морей, она растет медленно и достигает 500 сантиметров в общей длине. А это может свидетельствовать о том, что пойманная самая большая акула, которая составляет примерно 502 см, может иметь не менее 512 лет”, — заявил профессор университета Копенгагена Юлиус Нильсен.
Стоит отметить, что до сих пор считалось, что наибольшая продолжительность жизни на Земле (из позвоночных животных) — в гренландских китов. Они доживают до 210 лет.
После исследования акулу отпустили назад в море.
Также Нильсен добавил, что результаты показывают, что гренландская акула является долгожителем среди позвоночных животных и они обеспокоены за сохранение этого вида.
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