Найстарішій акулі на планеті - понад 500 років
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Найстарішій акулі на планеті, спійманій данськими морськими зоологами біля берегів Гренландії, приблизно 512 років, передає УНН з посиланням на Science.
“Гренландська акула становить важливу частину арктичних морів, вона росте повільно і досягає 500 сантиметрів у загальній довжині. А це може свідчити про те, що впіймана найбільша акула, яка становить приблизно 502 см, може мати щонайменше 512 років”, — заявив професор університету Копенгагена Юліус Нільсен.
Варто зазначити, що до цих пір вважалося, що найбільша тривалість життя на Землі (з хребетних тварин) — у гренландських китів. Вони доживають до 210 років.
Після дослідження акулу відпустили назад в море.
Також Нільсен додав, що результати показують, що гренландська акула є довгожителем серед хребтових тварин і вони занепокоєні щодо збереження цього виду.
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