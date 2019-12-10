Лучший центровой прошлого сезона Суперлиги вернулся в ЧУ

Контракт с южненским клубом Кристиан Джонс подписал до конца сезона, после прибытия в Украину игрок прошел медосмотр, и на данный момент уже заявлен "Химиком" для участия в чемпионате.

Игрок начал сезон в венгерском клубе "Шопрон", провел шесть матчей, играя в среднем по 25 минут и набирая 7,3 очка, 7,0 подбора, 1,3 передачи, 1,2 блок-шота за игру.

Отмечено, что первый матч сезона в составе «Химика» Джонс может сыграть уже сегодня, в матче против "Черкасских обезьян".

Добавим также, в чемпионате Украины сезона 2018/2019 американский "бигмен" набирал 15,6 очков, делал 6,5 подборов, 2,0 передачи.