Найкращий центровий минулого сезону Суперліги повернувся в ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. БК "Хімік" підписав одного з ключових гравців минулого сезону, чемпіона України в складі южненського колективу - Крістіана Джонса. Про це інформує прес-служба "Хіміку", повідомляє УНН.
Контракт з южненським клубом Крістіан Джонс підписав до кінця сезону, після прибуття в Україну гравець пройшов медогляд, і на даний момент вже заявлений "Хіміком" для участі в чемпіонаті.
Гравець почав сезон в угорському клубі "Шопрон", провів шість матчів, граючи в середньому по 25 хвилин і набираючи 7,3 очка, 7,0 підбирань, 1,3 передачі, 1,2 блок-шота за гру.
Зазначено, що перший матч сезону в складі "Хіміка" Джонс може зіграти вже сьогодні, в матчі проти "Черкаських Мавп".
Додамо також, у чемпіонаті України сезону 2018/2019 американський "бігмен" набирав 15,6 очок, робив 6,5 підбирань, 2,0 передачі.