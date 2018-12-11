Лучший бомбардир "Александрии" продлил контракт с клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Центральный полузащитник "Александрии" Евгений Банада продлил контракт с клубом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.
Соглашение рассчитано на три года до 31 мая 2021 года.
Путь в большой футбол Банада начал в донецком "Олимпик", с которого футболиста и пригласили в "Александрию".
В чемпионатах Украины в составе "Александрии" футболист сыграл 155 игр, забил 13 голов (в Премьер-лиге - 91 матч, 10 голов). Еще 14 матчей Евгений провел в Кубке Украины. В Лиге Европы - 6 матчей, 1 гол. Становился чемпионом Первой лиги сезона 2014/2015, серебряным призером 2013/2014, бронзовым 2012/2013.
Заметим, что в нынешнем сезоне УПЛ Банада является лучшим бомбардиром "Александрии" - 6 голов.