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Лучший бомбардир "Александрии" продлил контракт с клубом

Киев • УНН

 • 6824 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Центральный полузащитник "Александрии" Евгений Банада продлил контракт с клубом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.

Лучший бомбардир "Александрии" продлил контракт с клубом

Соглашение рассчитано на три года до 31 мая 2021 года.

Путь в большой футбол Банада начал в донецком "Олимпик", с которого футболиста и пригласили в "Александрию".

В чемпионатах Украины в составе "Александрии" футболист сыграл 155 игр, забил 13 голов (в Премьер-лиге - 91 матч, 10 голов). Еще 14 матчей Евгений провел в Кубке Украины. В Лиге Европы - 6 матчей, 1 гол. Становился чемпионом Первой лиги сезона 2014/2015, серебряным призером 2013/2014, бронзовым 2012/2013.

Заметим, что в нынешнем сезоне УПЛ Банада является лучшим бомбардиром "Александрии" - 6 голов.

Украинские Национальные Новости

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