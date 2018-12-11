Найкращий бомбардир "Олександрії" продовжив контракт з клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Центральний півзахисник "Олександрії" Євген Банада пролонгував контракт з клубом, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди.
Угода розрахована на три роки до 31 травня 2021 року.
Шлях у великий футбол Банада розпочав у донецькому "Олімпіку", з якого футболіста і запросили в "Олександрію".
У чемпіонатах України у складі "Олександрії" футболіст зіграв 155 ігор, забив 13 голів (у Прем’єр-лізі – 91 матч, 10 голів). Ще 14 матчів Євген провів у Кубку України. У Лізі Європи – 6 матчів, 1 гол. Ставав чемпіоном Першої ліги сезону 2014/2015, срібним призером 2013/2014, бронзовим 2012/2013.
Зауважимо, що у нинішньому сезоні УПЛ Банада є кращим бомбардиром "Олександрії" – 6 голів.