Наехал на автомобиль и скрылся: в Одессе суд оштрафовал водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Киевский райсуд Одессы признал виновным водителя за то, что он на автомобиле совершил наезд на другое транспортное средство и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.
"Вчера, 17 июля, Киевский районный суд г. Одессы признал виновным водителя в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 122-4, ст. 124 КУоАП", - говорится в сообщении.
Согласно постановлению, 21 апреля 2018 года мужчина, осуществляя движение задним ходом на автомобиле BMW по ул. Костанди, совершил наезд на автомобиль Fiat. В результате транспортные средства получили механические повреждения.
"По словам потерпевшего, после ДТП из автомобиля BMW вышли четыре человека и начали его бить, сорвали сумку и разбили телефон. После этого, водитель указанного транспортного средства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул место ДТП", - отметили в суде.
Суд признал водителя BMW виновным в совершении административного правонарушения и лишил его права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев. На мужчину наложен штраф за исчезновение с места аварии.
Постановления суда еще не вступили в законную силу.
Напомним, в Германии украинский дальнобойщик получил почти три года лишения свободы за наезд в нетрезвом состоянии на полицейское авто.