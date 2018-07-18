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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39893 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102527 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124517 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132026 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169156 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153353 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141086 просмотра

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Наехал на автомобиль и скрылся: в Одессе суд оштрафовал водителя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Киевский райсуд Одессы признал виновным водителя за то, что он на автомобиле совершил наезд на другое транспортное средство и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.

"Вчера, 17 июля, Киевский районный суд г. Одессы признал виновным водителя в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 122-4, ст. 124 КУоАП", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, 21 апреля 2018 года мужчина, осуществляя движение задним ходом на автомобиле BMW по ул. Костанди, совершил наезд на автомобиль Fiat. В результате транспортные средства получили механические повреждения.

"По словам потерпевшего, после ДТП из автомобиля BMW вышли четыре человека и начали его бить, сорвали сумку и разбили телефон. После этого, водитель указанного транспортного средства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул место ДТП", - отметили в суде.

Суд признал водителя BMW виновным в совершении административного правонарушения и лишил его права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев. На мужчину наложен штраф за исчезновение с места аварии.

Постановления суда еще не вступили в законную силу.

Напомним, в Германии украинский дальнобойщик получил почти три года лишения свободы за наезд в нетрезвом состоянии на полицейское авто.

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