Наїхав на автомобіль і втік: в Одесі суд оштрафував водія
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Київський райсуд Одеси визнав винним водія за те, що він на автомобілі скоїв наїзд на інший транспортний засіб і зник з місця ДТП. Про це повідомила прес-служба суду, передає УНН.
"Вчора, 17 липня, Київський районний суд м. Одеси визнав винним водія у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 122-4, ст. 124 КУпАП", - йдеться в повідомленні.
Згідно з постановою, 21 квітня 2018 року чоловік, здійснюючи рух заднім ходом на транспортному засобі BMW по вул. Костанді, здійснив наїзд на автомобіль Fiat. У результаті транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
"За словами потерпілого, після автопригоди з автомобіля BMW вийшло чотири чоловіка та почали його бити, зірвали сумку і розбили телефон. Після цього, водій вказаного транспортного засобу, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, покинув місце ДТП", - зазначили в суді.
Суд визнав водія BMW винним у вчиненні адміністративного правопорушення та позбавив його права керування транспортними засобами на строк 6 місяців. На чоловіка накладено штраф за зникнення з місця аварії.
Постанови суду ще не набрали законної сили.
Нагадаємо, в Німеччині український далекобійник отримав майже три роки позбавлення волі через наїзд у нетверезому стані на поліцейське авто.