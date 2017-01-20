Самый дорогой дом в США продали за 250 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Самый дорогой дом в истории Соединенных Штатов продали за 250 млн долларов. Он расположен в Лос-Анджелесе, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Имение принадлежало магнату Брюсу Маковски, владельцу бренду сумок. Дом площадью 3530 кв.м. имеет 12 комнат, 21 ванную комнату. Для развлечений в нем оборудованы боулинг, кинотеатр, бассейн, комната со сладостями. Количество конфет в ней оценивается в 200 тыс. долларов.
В стоимость поместья вошла коллекция машин на 30 млн долл. и 130 произведений искусства. К дому добавляют собственный вертолет.