Самый дорогой дом в США продали за 250 млн долл.

Имение принадлежало магнату Брюсу Маковски, владельцу бренду сумок. Дом площадью 3530 кв.м. имеет 12 комнат, 21 ванную комнату. Для развлечений в нем оборудованы боулинг, кинотеатр, бассейн, комната со сладостями. Количество конфет в ней оценивается в 200 тыс. долларов.

В стоимость поместья вошла коллекция машин на 30 млн долл. и 130 произведений искусства. К дому добавляют собственный вертолет.