Найдорожчий будинок в США продали за 250 млн дол.

Маєток належав магнату Брюсу Маковскі, власнику бреду сумок. Будинок площею 3530 кв.м. має 12 кімнат, 21 ванну кімнату. Для розваг у ньому облаштовані боулінг, кінотеатр, басейн, кімната з солодощами. Кількість цукерок у ній оцінюють у 200 тис. доларів.

У вартість маєтку ввійшла колекція машин на 30 млн дол. та 130 творів мистецтва. До будинку додають власний вертоліт.