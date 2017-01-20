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Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

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Найдорожчий будинок в США продали за 250 млн дол.

Найдорожчий будинок в США продали за 250 млн дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Найдорожчий будинок в історії Сполучених Штатів продали за 250 млн доларів. Він розташований у Лос-Анжелесі, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

Маєток належав магнату Брюсу Маковскі, власнику бреду сумок. Будинок площею 3530 кв.м. має 12 кімнат, 21 ванну кімнату. Для розваг у ньому облаштовані боулінг, кінотеатр, басейн, кімната з солодощами. Кількість цукерок у ній оцінюють у 200 тис. доларів.

У вартість маєтку ввійшла колекція машин на 30 млн дол. та 130 творів мистецтва. До будинку додають власний вертоліт.

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