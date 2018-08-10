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Ближайший соперник уменьшил отставание от Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Киев • УНН

 • 15438 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Две ничьи - "Динамо" в Лиге чемпионов со "Славией" и "Зари" в Лиге Европы с "Брагой", позволили Украине заработать для таблицы коэффициентов УЕФА еще одно очко, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Ближайший соперник уменьшил отставание от Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Сейчас в активе "желто-синих" 34,6 баллов и 8-е место в таблице. Однако предыдущая разница от преследователя - Бельгии, уменьшилась с 1,1 балла до 0,8 (33,8).

Впереди Украины находится Португалия с 38,532 очками, но страна уже потеряла одного представителя в еврокубках и имеет 4 клуба против 5 в Украине.

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Примечательно, что у "Шахтера" уже есть четыре бонусы за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, "Мариуполь" получил 1,5 очка, а "Ворскла" стартует в еврокубках позже. Итак, в активе Украины пока 6,5 очка или 1,3 балла в нынешнем сезоне.

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