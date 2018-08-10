Найближчий суперник зменшив відставання від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Дві нічиї - "Динамо" в Лізі чемпіонів зі "Славією" та "Зорі" у Лізі Європи з "Брагою", дозволили Україні заробити для таблиці коефіцієнтів УЄФА ще одне очко, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Наразі в активі "жовто-блакитних" 34,6 балів і 8-ме місце в таблиці. Проте попередня різниця від переслідувача – Бельгії, зменшилася з 1,1 бали до 0,8 (33,8).
Попереду України знаходиться Португалія з 38,532 очками, але країна вже втратила одного представника в єврокубках і має 4 клуби проти 5 в України.
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Примітно, що "Шахтар" вже має чотири бонуси за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів, "Маріуполь" здобув 1,5 очка, а "Ворскла" стартуватиме в єврокубках пізніше. Отже, в активі України наразі 6,5 очка або 1,3 бала в нинішньому сезоні.