В ближайшее время может быть объявлено подозрение в госизмене Н.Азарову - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины сообщил, что в ближайшее время может быть объявлено подозрение экс-премьеру-министру Украины Николаю Азарову. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в перерыве судебного заседания по делу экс-беркутовцев, передает УНН.
"Могу сообщить, что проанализировав выступление гражданина Азарова на очередном "шабаше" антиукраинских сил РФ, мы видим в его заявлениях также признаки нарушения соответствующих статей 110, 111 Уголовного кодекса Украины (ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - ред., ст.111 - Государственная измена - ред.)... Гражданин Азаров заявил о признании оккупированного Крыма частью РФ... Я не исключаю, что в ближайшее время появится подозрение еще и к экс-премьер-министру Украины гражданину Азарову" , - отметил Ю.Луценко.
Как сообщал УНН, адвокату В.Януковича вручили текст подозрения.