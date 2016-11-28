В ближайшее время может быть объявлено ​​подозрение в госизмене Н.Азарову - Ю.Луценко

"Могу сообщить, что проанализировав выступление гражданина Азарова на очередном "шабаше" антиукраинских сил РФ, мы видим в его заявлениях также признаки нарушения соответствующих статей 110, 111 Уголовного кодекса Украины (ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - ред., ст.111 - Государственная измена - ред.)... Гражданин Азаров заявил о признании оккупированного Крыма частью РФ... Я не исключаю, что в ближайшее время появится подозрение еще и к экс-премьер-министру Украины гражданину Азарову" , - отметил Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, адвокату В.Януковича вручили текст подозрения.