Найближчим часом може бути оголошена підозра у держзраді М.Азарову - Ю.Луценко

“Можу повідомити, що проаналізувавши виступ громадянина Азарова на черговому "шабаші“ антиукраїнських сил РФ, ми вбачаємо в його заявах також ознаки порушення відповідних статей 110, 111 Кримінального кодексу України (ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - ред., ст.111 - Державна зрада - ред.)... Громадянин Азаров заявив про визнання окупованого Криму частиною РФ... Я не виключаю, що найближчим часом з’явиться підозра ще й до екс-прем’єр-міністра України громадянина Азарова”, — зазначив Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, адвокату В.Януковича вручили текст підозри.