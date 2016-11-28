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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 80924 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Найближчим часом може бути оголошена підозра у держзраді М.Азарову - Ю.Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Генеральний прокурор України повідомив, що найближчим часом може бути оголошена підозра екс-прем’єру-міністру України Миколі Азарову. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами в перерві судового засідання у справі екс-беркутівців, передає УНН.

Найближчим часом може бути оголошена підозра у держзраді М.Азарову - Ю.Луценко

“Можу повідомити, що проаналізувавши виступ громадянина Азарова на черговому "шабаші“ антиукраїнських сил РФ, ми вбачаємо в його заявах також ознаки порушення відповідних статей 110, 111 Кримінального кодексу України (ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - ред., ст.111 - Державна зрада - ред.)... Громадянин Азаров заявив про визнання окупованого Криму частиною РФ... Я не виключаю, що найближчим часом з’явиться підозра ще й до екс-прем’єр-міністра України громадянина Азарова”, — зазначив Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, адвокату В.Януковича вручили текст підозри.

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