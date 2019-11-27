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В ближайшее время в Раду внесут доработанный законопроект о бизнес-омбудсмене - Зеленский

В ближайшее время в Раду внесут доработанный законопроект о бизнес-омбудсмене - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 10566 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В ближайшее время в парламент Украины будет внесен доработанный проект закона об учреждении бизнес-омбудсмена. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе во время участия в работе Украинско-литовского экономического форума в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.

"Недавно принято очень важный закон о концессиях, который открывает новые возможности для сотрудничества государства и бизнеса. В ближайшее время в парламент будет внесен доработанный проект закона об учреждении бизнес-омбудсмена, который усовершенствует защиту прав субъектов хозяйствования", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в Украине уважают каждого инвестора, который уже работает в стране, и подчеркнул, что Украина является хорошим местом для инвестиций.

Как сообщалось ранее в УНН, каждая шестая жалоба бизнес-омбудсмену поступает от иностранного инвестора.

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