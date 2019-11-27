Найближчим часом до Ради внесуть доопрацьований законопроект про бізнес-омбудсмена - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Найближчим часом до парламенту України буде внесено доопрацьований проект закону про установу бізнес-омбудсмена. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі під час участі в роботі Українсько-литовського економічного форуму у Вільнюсі, передає кореспондент УНН.
"Нещодавно прийнято дуже важливий закон про концесії, який відкриває нові можливості для співпраці держави та бізнесу. Найближчим часом до парламенту буде внесено доопрацьований проект закону про установу бізнес-омбудсмена, який вдосконалить захист прав суб’єктів господарювання", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що в Україні поважають кожного інвестора, який вже працює в країні, та наголосив, що Україна є гарним місцем для інвестицій.
Як повідомлялося раніше в УНН, кожна шоста скарга до бізнес-омбудсмена надходить від іноземного інвестора.