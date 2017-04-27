Больше всего выпускников будут сдавать в этом году ВНО по истории Украины

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В этом году для выпускников школ внешнее независимое оценивание (ВНО) является обязательной формой прохождения государственной итоговой аттестации по трем предметам. При этом украинский язык и литературу сдают обязательно, второй предмет необходимо было выбрать между историей Украины и математикой, а третий определялся по желанию выпускника. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает корреспондент УНН.