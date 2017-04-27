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Больше всего выпускников будут сдавать в этом году ВНО по истории Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. В этом году для выпускников школ внешнее независимое оценивание (ВНО) является обязательной формой прохождения государственной итоговой аттестации по трем предметам. При этом украинский язык и литературу сдают обязательно, второй предмет необходимо было выбрать между историей Украины и математикой, а третий определялся по желанию выпускника. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает корреспондент УНН.

Больше всего выпускников будут сдавать в этом году ВНО по истории Украины

“Если раньше у нас был паритет между историей Украины и математикой, то после введения в 2014 году обязательной государственной итоговой аттестации в форме ВНО по истории Украины или математике процент выбора математики почти не меняется, но при этом увеличивается процент истории. Очевидно, это связано с тем, что выпускники считают, что историю им будет легче сдавать, чем математику”, - сообщил В.Карандий.

По его словам, среди других предметов выросла популярность биологии, иностранных языков и географии.

“Указанные предметы в этом году будут сдавать соответственно 89281, 73588 и 6896 выпускников. И, наоборот, уменьшается количество тех, которые выбирают физику и химию — 26491 и 24811 выпускников”, - сказал он.

При этом В.Карандий отметил, что историю Украины больше будут сдавать в западных регионах, а математику — в южных и восточных.

“Таким образом, в Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Волынской, Житомирской и Ивано-Франковской областях историю Украины выбрали 80 — 86% участников ВНО. В то же время 51 — 58% будут сдавать математику в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Луганской, Николаевской областях”, - рассказал директор центра.

По его данным, в этом году больше всего выпускников зарегистрировались для участия во внешнем независимом оценивании в Киеве (19603), Днепропетровской (19207) и Львовской (16124) областях, а меньше всего участников ВНО будет в Тернопольской (5785) и Луганской (3 909) областях.

Также В.Карандий напомнил, что первый тест ВНО состоится 23 мая: участники будут сдавать украинский язык и литературу. А заключительным тестированием станет ВНО по химии, которое состоится 16 июня.

Как сообщал УНН, в этом году для участия в ВНО зарегистрировались более 240 тыс. человек.

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