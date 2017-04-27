Найбільше випускників складатимуть цього року ЗНО з історії України

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Цього року для випускників шкіл зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) є обов’язковою формою проходження державної підсумкової атестації (ДПА) з трьох предметів. При цьому українську мову та літературу складають обов’язково, другий предмет необхідно було обрати поміж історією України та математикою, а третій визначався за бажанням випускника. Про це під час прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, передає кореспондент УНН.