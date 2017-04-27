Найбільше випускників складатимуть цього року ЗНО з історії України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Цього року для випускників шкіл зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) є обов’язковою формою проходження державної підсумкової атестації (ДПА) з трьох предметів. При цьому українську мову та літературу складають обов’язково, другий предмет необхідно було обрати поміж історією України та математикою, а третій визначався за бажанням випускника. Про це під час прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, передає кореспондент УНН.
“Якщо раніше ми мали паритет між історією України та математикою, то після запровадження у 2014 році обов’язкової ДПА у формі ЗНО з історії України чи математики відсоток вибору математики майже не змінюється, але при цьому збільшується відсоток історії. Очевидно, це пов’язано з тим, що випускники вважають, що історію їм буде легше складати, ніж математику”, — повідомив В.Карандій.
За його словами, з-поміж інших предметів зросла популярність біології, іноземних мов та географії.
“Зазначені предмети цього року складатимуть відповідно 89281, 73588 та 6896 випускників. І, навпаки, зменшується кількість осіб, що обирають фізику та хімію — 26491 та 24811 випускників”, — сказав він.
При цьому В.Карандій відзначив, що історію України більше складатимуть у західних регіонах, а математику — у південних і східних.
“Так, у Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Волинській, Житомирській та Івано-Франківській областях історію України обрали 80 — 86% учасників ЗНО. Натомість, 51 — 58% осіб складатимуть математику в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Луганській, Миколаївській областях”, — розповів директор центру.
За його даними, цього року найбільше випускників зареєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні в Києві (19603), Дніпропетровській (19207) та Львівській (16124) областях, а найменше учасників ЗНО буде на Тернопільщині (5 785) та Луганщині (3909).
Також В.Карандій нагадав, що перший тест ЗНО відбудеться 23 травня: учасники складатимуть українську мову та літературу. А заключним тестуванням стане ЗНО з хімії, яке відбудеться 16 червня.
Як повідомляв УНН, цього року для участі в ЗНО зареєструвалися більше 240 тис. осіб.