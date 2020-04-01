Больше всего летальных случаев при COVID-19 регистрируют у больных с сахарным диабетом - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине не во всех 17 летальных случаях смерть наступила из-за коронавируса, в отдельных случаях смерть наступает по другим причинам. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Если говорить о летальных случаях, то нужно отметить, что в статистику летальных исходов коронавирусной болезни попадают все случаи, в которых мы диагностировали коронавирусную болезнь. Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к летальному исходу, поскольку проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит по другим причинам... Больше всего количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных с сахарным диабетом", - отметил он.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине COVID-19 болеют преимущественно женщины.
Напомним, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - с летальным исходом.