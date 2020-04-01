Больше всего летальных случаев при COVID-19 регистрируют у больных с сахарным диабетом - МОЗ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71745 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84818 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97864 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95141 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106259 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91691 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103492 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106111 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131124 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Больше всего летальных случаев при COVID-19 регистрируют у больных с сахарным диабетом - МОЗ

Больше всего летальных случаев при COVID-19 регистрируют у больных с сахарным диабетом - МОЗ

Киев  •  УНН

 • 14277 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине не во всех 17 летальных случаях смерть наступила из-за коронавируса, в отдельных случаях смерть наступает по другим причинам. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Если говорить о летальных случаях, то нужно отметить, что в статистику летальных исходов коронавирусной болезни попадают все случаи, в которых мы диагностировали коронавирусную болезнь. Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к летальному исходу, поскольку проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит по другим причинам... Больше всего количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных с сахарным диабетом", - отметил он.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине COVID-19 болеют преимущественно женщины.

Напомним, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - с летальным исходом.

Украинские Национальные Новости

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