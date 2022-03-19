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Крупнейшая в Европе криптобиржа WhiteBIT объявила об интеграции с Дией

Крупнейшая в Европе криптобиржа WhiteBIT объявила об интеграции с Дией

Киев • УНН

 • 368563 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Криптовалютные биржи в Украине привлекают многомиллионное финансирование для преодоления последствий российского вторжения в Украину. В частности, после легализации рынка криптовалют в Украине, компания WhiteBIT оперативно запустила интеграцию и сотрудничество с государственным сервисом Дия, чтобы как можно больше украинцев имели быстрый доступ к рынку криптовалюты. Это в свою очередь позволяет средством криптовалюты поддержать украинскую экономику в условиях военного положения, ведь люди со всего мира теперь имеют возможность быстро, удобно и анонимно отправлять средства на поддержку Украины и они с радостью пользуются этой возможностью. Только за последние недели криптофонд Украины собрал 52 миллиона долларов США, передает УНН.

Детали

Как объясняют в компании, благодаря интеграции с приложением Дия теперь любой пользователь из Украины может пройти верификацию (KYC) на бирже WhiteBIT менее чем за 1 минуту. Обычно эта процедура на всех криптовалютных биржах требует заполнения анкеты, сканирования документов и определенного времени на проверку. Благодаря Дии для пользователей WhiteBIT верификация будет проходить значительно быстрее и удобнее. В то же время WhiteBIT является ААА-компанией с самыми высокими стандартами шифрования и безопасности персональных данных пользователей. Эти наработки используются в рамках этой инновации.

Для прохождения KYC будет достаточно нажать кнопку “Пройти верификацию с помощью Дии”. После этого в приложении Дия нужно лишь подтвердить передачу копий цифровых документов.

"В условиях войны криптовалюта становится мощным инструментом усиления обороноспособности нашей страны. Она позволяет собирать деньги на гуманитарную помощь, нужды ВСУ и теробороны. Люди со всех уголков мира хотят и готовы поддержать Украину за счет донатов своих криптоактивов. Мы не стоим в стороне, а стремимся первыми внедрять инновации, упрощать путь пользователей и делать их взаимодействие с WhiteBIT максимально комфортным. Ведь это в том числе помогает украинской экономике, армии, людям, которые из-за войны оказались в беде. Мы рады, что государство становится удобным сервисом, и наше сотрудничество с Министерством цифровой трансформации это подтверждает. Вместо того, чтобы тратить время на рутину, теперь наши клиенты могут пройти процедуру верификации лишь в два клика", - рассказал CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Также в WhiteBIT подчеркнули, что компания создала совместный проект с WhitePay, где каждый желающий может выбрать из более чем 90 криптовалют и отправить средства на помощь Минздраву или пострадавшим гражданским, Вооруженным силам Украины и теробороне.

В WhiteBIT также отметили, что интеграция компании с Дией — это пример эффективного, успешного и взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса. В WhiteBIT уверены, что такое сотрудничество нужно активно развивать в будущем, ведь оно также способствует приближению к миру в Украине.

Перевести донейты можно по ссылке https://whitepay.com/uk/donate/

Справка

WhiteBIT - это централизованная криптовалютна биржа с командой, насчитывающей 400+ человек. Платформа поддерживает также фиатные валюты. Главная цель компании - достичь массового внедрения технологии блокчейн и расширить криптовалютное сообщество, предоставляя безопасную и простую в использовании платформу.

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