Найбільша в Європі криптобіржа WhiteBIT оголосила про інтеграцію з Дією

Деталі

Як пояснюють у компанії, завдяки інтеграції з застосунком Дія тепер будь-який користувач з України може пройти верифікацію (KYC) на біржі WhiteBIT менше, ніж за 1 хвилину. Зазвичай ця процедура на всіх криптовалютних біржах вимагає заповнення анкети, сканування документів та певного часу на перевірку. Завдяки Дії для користувачів WhiteBIT верифікація буде проходити значно швидше та зручніше. Водночас WhiteBIT є ААА-компанією з найвищими стандартами шифрування та безпеки персональних даних користувачів. Ці напрацювання також використовуються у межах цієї інновації.

Для проходження KYC буде достатньо натиснути кнопку “Пройти верифікацію за допомогою Дії”. Після цього в застосунку Дія потрібно лише підтвердити передачу копій цифрових документів.

"В умовах війни криптовалюта стає потужним інструментами посилення обороноздатності нашої країни. Вона дозволяє збирати гроші на гуманітарну допомогу, потреби ЗСУ та тероборони. Люди з усіх куточків світу хочуть і готові підтримати Україну за рахунок донатів своїх криптоактивів. Ми не стоїмо осторонь, а прагнемо першими впроваджувати інновації, спрощувати шлях користувачів та робити їхню взаємодію з WhiteBIT максимально комфортною. Адже це в тому числі допомагає українській економіці, армії, людям, хто через війну опинився в біді. Ми раді, що держава стає зручним сервісом, і наша співпраця з Міністерством цифрової трансформації це підтверджує. Замість того, щоб витрачати час на рутину, тепер наші клієнти можуть пройти процедуру верифікації лише у два кліки", – розповів CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Також у WhiteBIT наголосили, що компанія створила спільний проєкт з WhitePay, де кожен охочий може обрати з більш ніж 90 криптовалют та відправити кошти на допомогу МОЗ або постраждалим цивільним, Збройним силам України та теробороні.

У WhiteBIT також зазначили, що інтеграція компанії з Дією — це приклад ефективної, успішної та взаємовигідної співпраці держави та бізнесу. У WhiteBIT впевнені, що таку співпрацю потрібно активно розвивати в майбутньому, адже вона також сприяє наближенню до миру в Україні.

Переказати донейти можна за посиланням https://whitepay.com/uk/donate/

Довідка

WhiteBIT – це централізована криптовалютна біржа з командою, що налічує 400+ осіб. Платформа підтримує також фіатні валюти. Головна мета компанії – досягти масового впровадження технології блокчейн та розширити криптовалютну спільноту, надаючи безпечну та просту у використанні платформу.