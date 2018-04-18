Наличие сертификата НАССР не освобождает предприятие от проверки - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Наличие у предприятия сертификата соответствия НАССР не освобождает его от проведения мероприятий государственного контроля. Об этом в своем блоге написала доцент кафедры стандартизации и сертификации сельскохозяйственной продукции НУБИП Юлия Слива, передает УНН.
"Наличие у предприятия любых сертифицированных систем управления безопасностью пищевой продукции в соответствии с требованиями международных стандартов, не освобождает его от проведения мероприятий государственного контроля.
Наличие сертификата не является причиной доверять оператору рынка и не проверять его", - пояснила эксперт.
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Она добавила, что сертификация систем управления является абсолютно добровольным делом.
"Если оператор рынка не хочет проводить внешний аудит и сертификацию с участием независимого органа сертификации системы управления безопасностью пищевых продуктов, он может ограничиться внутренними аудитами и самопроверкой, согласно обнародованным на сайте Госпродпотребслужбы актов", - отметила Слива.
Заметим, что с 4 апреля в Украине заработали новые правила проверки качества продуктов.
Обновленное законодательство также предусматривает обязательность внедрения принципов НАССР на предприятиях по производству пищевых продуктов. Зато требование получить сертификат НАССР в законе действительно отсутствуют.
Как сообщал УНН, по словам нардепа Тригубенко, дедлайны по внедрению НАССР не должны приводить к тому, что предприниматели только формально будут "воплощать" систему на своих производствах.
"С моей точки зрения спешить в таком важном процессе не стоит. Чтобы не свести все это к формальности и бумажкам. Ведь на самом деле не государство должно нести ответственность за продукцию, за ее качество и безопасность, а именно ее производитель. Поэтому только сознательное введение НАССР будет стимулировать развитие предприятий и здоровую конкуренции между ними", - отметил политик.