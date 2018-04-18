Наявність сертифікату НАССР не звільняє підприємство від перевірки - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Наявність у підприємства сертифікату відповідності НАССР не звільняє його від проведення заходів державного контролю. Про це у своєму блозі написала доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції НУБІП Юлія Слива, передає УНН.
"Наявність у підприємства будь-яких сертифікованих систем управління безпечністю харчової продукції, відповідно до вимог міжнародних стандартів, не звільняє його від проведення заходів державного контролю.
Наявність сертифікату не є причиною довіряти оператору ринку та не перевіряти його", - пояснила експерт.
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Вона додала, що сертифікація систем управління є абсолютно добровільною справою.
"Якщо оператор ринку не хоче проводити зовнішній аудит та сертифікацію за участю незалежного органу сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів, він може обмежитись внутрішніми аудитами та самоперевіркою, відповідно до оприлюднених на сайті Держпродспоживслужби актів", - зазначила Слива.
Зауважимо, що з 4 квітня в Україні запрацювали нові правила перевірки якості продуктів.
Оновлене законодавство також передбачає обов’язковість запровадження принципів НАССР на підприємствах з виробництва харчових продуктів. Натомість, вимоги отримати сертифікат НАССР у законі дійсно відсутні.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа Тригубенка, дедлайни щодо запровадження НАССР не повинні призводити до того, що підприємці лише формально "втілюватимуть" систему на своїх виробництвах.
"З моєї точки зору поспішати у такому важливому процесі не варто. Щоб не звести все це до формальності і папірців. Адже, насправді, не держава має нести відповідальність за продукцію, за її якість і безпечність, а саме її виробник. Тому лише свідоме запровадження НАССР стимулюватиме розвиток підприємств та здорову конкуренції між ними", – зазначив політик.