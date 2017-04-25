Учебно-тренировочный центр "Льодограй" будет проводить ежегодный турнир по фигурному катанию

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27008 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91497 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146922 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112985 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114266 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111136 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103244 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106698 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103300 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151339 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Учебно-тренировочный центр "Льодограй" будет проводить ежегодный турнир по фигурному катанию

Учебно-тренировочный центр "Льодограй" будет проводить ежегодный турнир по фигурному катанию

Киев  •  УНН

 • 21407 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Универсальный учебно-тренировочный центр “Льодограй” (г.Богуслав Киевской обл.) отныне будет не только принимать чемпионаты по зимним видам спорта, но и проводить их самостоятельно. Об этом сообщил оператор государственных лотерей “М.С.Л.” — социальный опекун ледовой арены, на средства которого она построена и функционирует, передает УНН.

22 апреля “Льодограй” впервые выступил организатором открытого турнира по фигурному катанию на коньках среди девушек средней возрастной группы.

Целью турнира стала популяризация фигурного катания и просмотр резерва перспективных спортсменок. В соревнованиях приняли участие 14 девочек. Все они входят в число лучших по рейтингу спортсменок этой возрастной группы в Украине.

Судейскую коллегию представляли судьи национальной категории Наталья Холодова, Алина Резниченко, Светлана Яромова и Евгений Плюта. Функции рефери были возложены на судью национальной категории Оксану Долгополову, а технического специалиста — на чемпиона Европы Дмитрия Дмитренко.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие председатель Богуславской райгосадминистрации Ирина Старенька, генеральный спонсор Сергей Злочевский и глава Киевской областной Федерации фигурного катания на коньках Игорь Штефан.

По итогам соревнований в первую тройку победителей в возрастной категории 2006 — 2007 г.р. вошли:
I место — Татьяна Фирсова (г.Киев);
II место — Анисия Стельмах (г.Киев);
III место — Николь Колованова (г.Киев).

Среди девочек 2005 — 2006 г.р. призовые места распределились в следующем порядке:
I место — Арина Крупеня (г.Кривой Рог);
II место — София Куприенко (г.Харьков);
III место — Марина Таланчук (г.Белая Церковь).

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