Учебно-тренировочный центр "Льодограй" будет проводить ежегодный турнир по фигурному катанию

22 апреля “Льодограй” впервые выступил организатором открытого турнира по фигурному катанию на коньках среди девушек средней возрастной группы.



Целью турнира стала популяризация фигурного катания и просмотр резерва перспективных спортсменок. В соревнованиях приняли участие 14 девочек. Все они входят в число лучших по рейтингу спортсменок этой возрастной группы в Украине.



Судейскую коллегию представляли судьи национальной категории Наталья Холодова, Алина Резниченко, Светлана Яромова и Евгений Плюта. Функции рефери были возложены на судью национальной категории Оксану Долгополову, а технического специалиста — на чемпиона Европы Дмитрия Дмитренко.



В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие председатель Богуславской райгосадминистрации Ирина Старенька, генеральный спонсор Сергей Злочевский и глава Киевской областной Федерации фигурного катания на коньках Игорь Штефан.



По итогам соревнований в первую тройку победителей в возрастной категории 2006 — 2007 г.р. вошли:

I место — Татьяна Фирсова (г.Киев);

II место — Анисия Стельмах (г.Киев);

III место — Николь Колованова (г.Киев).



Среди девочек 2005 — 2006 г.р. призовые места распределились в следующем порядке:

I место — Арина Крупеня (г.Кривой Рог);

II место — София Куприенко (г.Харьков);

III место — Марина Таланчук (г.Белая Церковь).