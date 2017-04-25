Учебно-тренировочный центр "Льодограй" будет проводить ежегодный турнир по фигурному катанию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Универсальный учебно-тренировочный центр “Льодограй” (г.Богуслав Киевской обл.) отныне будет не только принимать чемпионаты по зимним видам спорта, но и проводить их самостоятельно. Об этом сообщил оператор государственных лотерей “М.С.Л.” — социальный опекун ледовой арены, на средства которого она построена и функционирует, передает УНН.
22 апреля “Льодограй” впервые выступил организатором открытого турнира по фигурному катанию на коньках среди девушек средней возрастной группы.
Целью турнира стала популяризация фигурного катания и просмотр резерва перспективных спортсменок. В соревнованиях приняли участие 14 девочек. Все они входят в число лучших по рейтингу спортсменок этой возрастной группы в Украине.
Судейскую коллегию представляли судьи национальной категории Наталья Холодова, Алина Резниченко, Светлана Яромова и Евгений Плюта. Функции рефери были возложены на судью национальной категории Оксану Долгополову, а технического специалиста — на чемпиона Европы Дмитрия Дмитренко.
В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие председатель Богуславской райгосадминистрации Ирина Старенька, генеральный спонсор Сергей Злочевский и глава Киевской областной Федерации фигурного катания на коньках Игорь Штефан.
По итогам соревнований в первую тройку победителей в возрастной категории 2006 — 2007 г.р. вошли:
I место — Татьяна Фирсова (г.Киев);
II место — Анисия Стельмах (г.Киев);
III место — Николь Колованова (г.Киев).
Среди девочек 2005 — 2006 г.р. призовые места распределились в следующем порядке:
I место — Арина Крупеня (г.Кривой Рог);
II место — София Куприенко (г.Харьков);
III место — Марина Таланчук (г.Белая Церковь).