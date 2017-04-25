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Навчально-тренувальний центр “Льодограй” проводитиме щорічний турнір із фігурного катання

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Універсальний навчально-тренувальний центр “Льодограй” (м.Богуслав Київської обл.) відтепер не лише прийматиме чемпіонати з зимових видів спорту, а й проводитиме їх самостійно. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.” – соціальний опікун льодової арени, за кошт якого вона збудована і функціонує, передає УНН.

22 квітня “Льодограй” уперше виступив організатором відкритого турніру з фігурного катання на ковзанах серед дівчат середньої вікової групи. 

Метою турніру стала популяризація фігурного катання та перегляд резерву перспективних спортсменок. У змаганнях узяли участь 14 дівчат. Усі вони належать до числа найкращих за рейтингом спортсменок цієї вікової групи в Україні. 

Суддівську колегію представляли судді національної категорії Наталія Холодова, Аліна Резніченко, Світлана Яромова та Євген Плюта. Функції рефері було покладено на суддю національної категорії Оксану Долгополову, а технічного спеціаліста – на чемпіона Європи Дмитра Дмитренка. 

В урочистій церемонії відкриття турніру взяли участь голова Богуславської районної державної адміністрації Ірина Старенька, генеральний спонсор Сергій Злочевський та голова Київської обласної Федерації фігурного катання на ковзанах Ігор Штефан. 

За підсумками змагань до першої трійки переможців у віковій категорії 2006 – 2007 р.н. увійшли: 
І місце – Тетяна Фірсова (м.Київ); 
ІІ місце — Анісія Стельмах (м.Київ); 
ІІІ місце — Ніколь Колованова (м.Київ). 

Серед дівчаток 2005 – 2006 р.н. призові місця розподілились у такій послідовності: 
І місце — Аріна Крупєня (м.Кривий Ріг); 
ІІ місце — Софія Купрієнко (м.Харків); 
ІІІ місце — Марина Таланчук (м.Біла Церква).

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