Нацполиция нашла украденный "Апостол"

"Нашли ("Апостол"- ред.). Состоялась совместная операция департамента уголовного розыска и департамента разведки Национальной полиции (по задержанию злоумышленников - ред.)", - сообщили в Нацполиции.

О подробностях операции в ведомстве пока не сообщали.

Напомним, в мае 2016 года книгу "Апостол" Ивана Федорова, напечатанную в 1574 году, исчез 10 мая из Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского.