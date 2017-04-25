Нацполиция нашла украденный "Апостол"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сотрудники Национальной полиции Украины нашли "Апостол", который был похищен из библиотеки им. Вернадского. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Национальной полиции.
"Нашли ("Апостол"- ред.). Состоялась совместная операция департамента уголовного розыска и департамента разведки Национальной полиции (по задержанию злоумышленников - ред.)", - сообщили в Нацполиции.
О подробностях операции в ведомстве пока не сообщали.
Напомним, в мае 2016 года книгу "Апостол" Ивана Федорова, напечатанную в 1574 году, исчез 10 мая из Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского.