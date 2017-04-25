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Нацполіція знайшла викрадений стародрук “Апостол”

Нацполіція знайшла викрадений стародрук “Апостол”

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Співробітники Національної поліції України знайшли стародрук “Апостол”, який був викрадений з бібліотеки ім. Вернадського. Про це повідомили УНН у прес-службі Національної поліції.

“Знайшли ("Апостол“ — ред.). Відбулася спільна операція департаменту карного розшуку і департаменту розвідки Національної поліції (з затримання зловмисників — ред.)”, — повідомили у Нацполіції.

Про подробиці операції у відомстві поки що не уточнили.

Нагадаємо, у травні 2016 року стародрук “Апостол” Івана Федорова, надрукований в 1574 році, зник 10 травня з Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

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