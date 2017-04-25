Нацполіція знайшла викрадений стародрук “Апостол”

“Знайшли ("Апостол“ — ред.). Відбулася спільна операція департаменту карного розшуку і департаменту розвідки Національної поліції (з затримання зловмисників — ред.)”, — повідомили у Нацполіції.

Про подробиці операції у відомстві поки що не уточнили.

Нагадаємо, у травні 2016 року стародрук “Апостол” Івана Федорова, надрукований в 1574 році, зник 10 травня з Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.