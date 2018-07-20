Нацполиция усилит безопасность на дорогах в курортный сезон

"Сергей Яровой поручил Нацполиции усилить безопасность на дорогах в курортный сезон. В МВД собирают срочное селекторное совещание, на котором обсудят состояние безопасности дорожного движения и меры его повышение после двух трагических ДТП с погибшими пассажирами в Николаевской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 20 июля, около 4:00, на автомобильной дороге М-05 Киев - Одесса, км 289 + 500 водитель маршрутного такси "Одесса-Гомель" столкнулся с впереди стоящим на проезжей части, в попутном направлении, тяжеловесным автомобилем. Водитель и 4 пассажира маршрутного такси - погибли, 12 человек пострадали.

Как сообщал УНН, в результате ДТП, которое произошло сегодня в Житомирской области, на трассе Киев - Чоп, погибли 10 человек и еще 10 травмированы.