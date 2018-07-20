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Нацполіція посилить безпеку на автошляхах у курортний сезон

Нацполіція посилить безпеку на автошляхах у курортний сезон

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий доручив Нацполіції посилити безпеку на автошляхах у курортний сезон. Про це в мережі в Facwbook повідомила прес-служба МВС, передає УНН.

“Сергій Яровий доручив Нацполіції посилити безпеку на автошляхах у курортний сезон. У МВС збирають термінову селекторну нараду, на якій обговорять стан безпеки дорожнього руху і заходи його підвищення після двох трагічних ДТП із загиблими пасажирами в Миколаївській і Житомирській областях”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, біля 4:00, на автомобільній дорозі М-05 Київ — Одеса, км 289+500 водій маршрутного таксі “Одеса-Гомель” здійснив зіткнення з попереду стоячим на проїзній частині, в попутному напрямку, великоваговим автомобілем. Водій та 4 пасажирів маршрутного таксі — загинули, 12 осіб постраждали.

Як повідомляв УНН, у результаті ДТП, яка сталася сьогодні у Житомирській області, на трасі Київ — Чоп, загинули 10 людей та ще 10 травмовані.

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