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Национальный банк монетизировал ОВГЗ для ПриватБанка

Национальный банк монетизировал ОВГЗ для ПриватБанка

Киев • УНН

 • 6549 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В рамках оздоровления ПриватБанка Национальный банк Украины монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Министерством финансов для капитализации банка после его перехода в государственную собственность. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацбанка.

В ведомстве отметили, что 28 декабря 2016 года, Национальный банк купил ОВГЗ на сумму 25,8 млрд грн.

Средства, которые ПриватБанк получил от продажи ОВГЗ Национальному банку, были в основном направлены на погашение задолженности банка перед Национальным банком по кредитам рефинансирования. Таким образом, вчера после монетизации ПриватБанк уже погасил указанную задолженность перед регулятором.

Поэтому средства от монетизация ОВГЗ для ПриватБанка не будут направлены на покрытие оттоков по депозитам из банка и не будут иметь значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции.

"Утверждение, что отток депозитов из банка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности. Приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из ПриватБанка с 19 декабря. Более того, период их оттока из банка был непродолжительный - всего три дня, и после этого возвращение средств населения в банки возобновилось. В то же время отток депозитов юридических лиц из ПриватБанка был компенсирован притоком на счета юридических лиц в других банках средств по возмещению НДС", - заявили в Нацбанке.

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